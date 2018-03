Cada espécie animal tem a sua temperatura ideal mas as que propagam doenças como o dengue, a febre-amarela, o vírus zika ou o vírus chikungunya vivem sob as mesmas temperaturas: entre os 25 e os 30 graus. É nessas condições que se reproduzem, alimentam e transportam doenças e - quer queiramos, quer não – o mundo está a aquecer. Unir estas duas realidades pode ser catastrófico, falta perceber como se vão encaixar entre elas.

Os cientistas levam anos a calcular de que maneira o aquecimento global afectará a subida do nível da água. Ainda que os números variem entre estudos, é inegável que o aumento da temperatura no planeta pode ter consequências devastadoras e fazer desaparecer até cidades. Outros efeitos ainda não foram tão explorados e investigadores de todas as áreas, desde biólogos a infecciologistas, procuram agora antever como será a saúde global do mundo que vivemos e que papel tem o ser humano nesta pegada ambiental.

O problema da propagação de doenças através de insectos como mosquitos através da subida da temperatura não engloba só o aumento da sua escala mas a mudança de como a doença actuaria, tendo condições mais propícias.

Jamie Caldwell, líder de uma equipa de investigadores da Universidade de Stanford, nos EUA, analisou a fisiologia dos mosquitos, a sua resposta térmica e outras variáveis para tentar prever o seu comportamento numa conferência no Congresso Internacional de Doença Infecciosas (ICID) - que se realizou no início de Março, em Buenos Aires.

O seu estudo demonstrou que muitas zonas que outrora sofriam de pragas de mosquitos, agora já não o fazem. É que estas espécies de insectos gostam de calor, mas não de demasiado. Assim, os locais que agora têm uma temperatura média acima dos 30 graus já não são assolados por eles. No sentido inverso, aqueles que subiram a sua temperatura até aos 25, viram um aumento considerável de mosquitos e, previsivelmente, das doenças que trazem consigo. Outras zonas do mundo não viram a sua situação variar.

Este é apenas um vislumbre de como a acção do ser humano se pode voltar contra ele, através do aquecimento global do planeta e de doenças infecciosas. Estudos semelhantes foram feitos pela Royal Society Dorothy Hodgkin, durante o Mundial de futebol em 2014, no Brasil, para prever a incidência do dengue no país.

As provas mostram que os humanos estão a ser responsáveis pela extinção em massa de espécies de animais e plantas todos os dias. E até isso pode passar factura na saúde. Serge Morand, professor da Universidade Kasetstar, na Tailândia, também presente no ICID, explicou ao jornal El País, a relação entre a perda de biodiversidade e o aumento de doenças zoonóticas – que se transmitem entre animais e pessoas: "Quanto mais biodiversidade, mais limitadas estão as doenças num país. Os políticos pensam sempre que estas situações são sempre culpa de animais selvagens."

Uma das explicações é que, ao terminar com os habitats naturais das espécies, estas mudam de costumes e propagam doenças que, de outra forma, ficariam confinadas naquele espaço. Terá sido assim que surgiu o surto de ébola que arrasou África em 2014. A redução de florestas tropicais, causadas pela desflorestação, põe o ser humano em contacto com animais que servem de receptáculo para o vírus e que o transmitem.

E este não é o único exemplo: o vírus nipah, um surto emergente que causa inúmeros perigos em animais e humanos vivia em morcegos, também sofreu mutações. No sudeste asiático, a desflorestação retirou-lhes o ecossistema onde viviam e estes tiveram de se deslocar para os sítios mais próximos. Dezenas de fazendas com porcos foram infectados. Estes, por sua vez, contagiaram as pessoas.

Conhecer todas estas interacções entre o planeta e a saúde é o primeiro passo para poder evitar estas situações. "Na maioria das vezes procuramos a tecnologia para resolver um problema em vez de fazer as coisas de raiz. Se cuidarmos da biodiversidade, evitamos problemas como estes" esclarece Morand.

Outras alternativas passam por prever os comportamentos de vírus na população, de maneira a amenizar os seus efeitos. A investigadora Jamie Caldwell conta que "conhecendo como se propagam os vírus e onde podem viver, pode-se consciencializar as comunidades para que se possam prevenir destas doenças. Parece pouco mas através disto, podemos evitar milhares de contágios."