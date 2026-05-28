Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Ciência & Saúde

“Agora é a altura de nos preocuparmos seriamente”: o que são as ondas de calor que afetam a Europa cada vez mais

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 07:00

Há cerca de uma semana que vários países da Europa lidam com um fenómeno chamado "a cúpula do calor", responsável por uma onda de calor que já provocou mortes, incêndios e recordes de temperaturas.

Há cerca de uma semana que vários países na Europa, incluindo Portugal, mas de forma mais severa o Reino Unido e a França, têm lidado com uma onda de calor derivada de um fenómeno chamado “cúpula de calor”. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos calor onda de calor onde de calor Calorias Europa Reino Unido Península Ibérica França Maud Bregeon Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

“Agora é a altura de nos preocuparmos seriamente”: o que são as ondas de calor que afetam a Europa cada vez mais