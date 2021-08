“Tenho um sonho: quero voltar a ter a sensação de estar em pé”

No mês de sensibilização para a Atrofia Muscular Espinhal, uma doença neuromuscular rara, de origem genética – e que no ano passado se tornou mais conhecida por causa da bebé Matilde – Maria Filomena Carvalho, 51 anos, dá um testemunho de resiliência à SÁBADO. Apesar da condição que a remeteu para uma cadeira de rodas, que é irreversível e sem cura, e que faz com que dependa de uma pessoa para se vestir, licenciou-se em Direito e atualmente acumula dois empregos. Não vai ficar por aqui. No início do próximo ano conta comprar um carro adaptado e tirar a carta.



"A progressão foi lenta e eu nem tinha a noção de que estava a perder a mobilidade aos poucos. Só damos conta quando vamos fazer alguma coisa, um pequeno gesto do dia a dia, e já não conseguimos. A primeira vez que tive essa noção foi num dia em que quis pintar as unhas dos pés, algo que fazia normalmente, e já não consegui. A partir daí nunca mais consegui fazê-lo sozinha.



Tenho uma condição rara chamada atrofia muscular espinhal tipo 3 [uma doença neuromuscular genética que afeta a parte do sistema nervoso responsável pelo controlo dos movimentos musculares voluntários. O tipo 3 é uma das formas mais ligeiras, mas não há uma cura]. Não perco tempo a pensar sobre a sentença que tenho sobre a cabeça, de todo. Mas acredito que se tivesse sido diagnosticada mais cedo, e começado logo a fazer fisioterapia, talvez não tivesse perdido as minhas faculdades tão rapidamente. Acho que por esta altura não estaria numa cadeira de rodas.