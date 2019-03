Pela primeira vez no mundo, os médicos fizeram um transplante de rim entre pacientes diagnosticados com o vírus HIV. Até agora, as doações provinham de seropositivos falecidos.

Uma mulher norte-americana tornou-se a primeira seropositiva dadora de um rim no mundo. Na segunda-feira, os cirurgiões do hospital Johns Hopkins Medicine em Baltimore, nos EUA, transplantaram o órgão para um paciente que também foi diagnosticado com HIV, que preferiu permanecer anónimo. Ambos estão a recuperar bem da operação.

Nina Martinez, de 36 anos, adquiriu o vírus HIV quando tinha seis semanas de vida (em 1983) depois de receber uma transfusão de sangue contaminada, numa altura em que o sangue doado não era rigorosamente testado para o vírus, que danifica o sistema imunitário e interfere com a capacidade do corpo de lutar contra organismos portadores de doenças, de uma forma geral.

"Eu realmente quero que as pessoas reconsiderem o que é viver com HIV", desejou, em comentários à CNN a partir da sua cama no hospital, dois dias depois da cirurgia. "Se alguém é prova de que podes viver uma vida inteira com HVI, essa pessoa sou eu: vivo com o HIV há 35 anos – quase o período da epidemia nos EUA".

Até 2013, não era permitido nos EUA as doações de órgãos por pacientes com HIV. "Estava a ver pessoas com HIV a morrer todos os dias na lista de espera dos transplantes, e assistia a recusarmos todos os potenciais doadores, vivos ou falecidos, porque tinham HIV", contou Dr.º Dorry Segev, professor na Universidade de Medicina Johns Hopkins, que descreve a cirurgia como histórica e que deve ser celebrada como uma evolução do tratamento do vírus.

Até então, os transplantes de órgãos por doadores infetados com o vírus não eram considerados por dois motivos: o próprio vírus pode danificar o rim e os antirretrovirais – os medicamentos usados para tratar a doença – são tóxicos para o órgão.

Apesar de uma pessoa com HIV poder viver uma vida longa com o vírus, estão mais sujeitos a experienciar falhas no órgão devido a tensão alta, diabetes e doenças cardíacas."Tendo em conta que as pessoas que vivem com a doença são desproporcionadamente mais afetadas pela demora dos transplantes, têm o dobro da probabilidade de morrer enquanto esperam pelo órgão", explicou Martinez.

Em novembro de 2013, a aprovação da regulação Norma para a Equidade da Órgãos de acidentes com HIV (HOPE, acrónimo em Inglês) permitiu que os investigadores pudessem realizar estudos sobre transplantes de órgãos de pacientes seropositivos para pacientes com a mesma doença. A regulamentação não concede prioridade aos pacientes, mas apenas uma opção de dadores de órgãos mais abrangente.

O hospital John Hopkins já tinha realizado um transplante de órgãos entre pacientes com HIV em 2016, um deles falecido. Antes da cirurgia de Martinez, foram feitos 116 procedimentos com órgãos de dadores seropositivos mortos desde 2016.