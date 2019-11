Desde 1991 que o número de novos casos de VIH/sida diagnosticados em Portugal não eram tão poucos. Os casos têm vindo a diminuir nos últimos anos e, em 2018, não chegaram aos mil, totalizando 973.

Mas os resultados não satisfazem os especialistas que no relatório do programa da Direção-Geral da Saúde para a infeção do VIH/sida, divulgado ontem, ressalvam "há muito que a taxa anual de novos diagnósticos no país é uma das mais elevadas na União Europeia (UE) e, nos anos mais recentes, corresponde aproximadamente ao dobro da taxa calculada pelo ECDC [Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças] para o conjunto dos países que integram a EU."

Outra questão preocupante é o diagnóstico tardio que continua ser superior à média europeia. Cerca de 7,8% do número de pessoas que se estima estarem infetadas em Portugal (39.820) não estavam diagnosticadas. "Ou seja, estamos a diagnosticar mais, mas continuamos a diagnosticar as pessoas em fases mais avançadas da infeção e esta realidade é mais acentuada na população heterossexual do sexo masculino (70,2%) e com idades superiores a 50 anos (70,7%)", lê-se no relatório.

Dos casos não diagnosticados, a maioria são de homens heterossexuais e a proporção menor é de toxicodependentes que usam drogas injetáveis.







Boas notícias

Ainda assim, há indicadores positivos: entre 2008 e 2017, o número de novos casos de infeção de VIH baixaram 46% e o de novos casos de sida – quando a doença infecciosa se manifesta – foram menos 67%.

Mais: os objetivos 90-90-90 traçados pela ONUSIDA para 2020 foram atingidos em 2017: 92,2% das pessoas que vivem com VIH diagnosticadas, destas 90,3% em tratamento e 93,0% com a presença do vírus suprimido.

A maioria dos novos casos de infeção afetou heterossexuais, mas 49,2% dos contágios em homens são de indivíduos homossexuais e jovens, com uma idade mediana de 31 anos.

Desde 1983, foram notificados 59.913 casos de infeção por VIH, destes 22.551 progrediram para sida e 14.958 morreram vítimas da doença. No ano passado morreram 261 pessoas infetadas.