Qual é o preço de se ser solteira em Portugal?

"Hoje as pessoas apaixonam-se por uma questão de prática. Porque dá jeito. Porque é mais barato, por causa da casa. Por causa da cama. Por causa das cuecas e das calças e das contas da lavandaria." Reconhece este excerto? Faz parte de uma crónica publicada no Expresso, nos idos de 2000, da autoria de Miguel Esteves Cardoso. Intitulada de Elogio ao Amor, o autor desenhava nela um retrato idílico daquilo que, para si, deveria ser o amor. E daquilo que ele, na realidade, era: "O amor dos contratos pré-nupciais, passível de ser combinado, ou das sopas e descansos." Ao longo do texto, Esteves Cardoso vai repetindo e reforçando que "o amor é uma coisa, a vida é outra", revoltando-se contra a ideia do amor moderno, o amor que dá jeito. Relembro-me do alarido em torno da peça, principalmente por parte de uma maioria solteira que assistia a uma declaração pública (e aplaudida) dos seus ideais: casar só porque sim, nem pensar. Uma amiga (solteira) dizia-me, a propósito do tema que resolvi trazer à superfície: "Não estou para engolir ‘sapos’ e aturar um homem só para ter estabilidade financeira. Só estou com alguém por amor."A verdade é que o estigma da solteirice suavizou com o tempo. Há cada vez mais mulheres solteiras que vivem até bastante bem com isso. O problema, porém, passou a ser outro: com o aumento "pornográfico" das rendas de casa – e do custo de vida, no geral, graças à investida estrangeira, em Portugal –, e o não acompanhamento dos rendimentos, como vive quem não divide? "Não só os salários em Portugal são dos mais baixos da Europa, como as mulheres são as mais mal pagas, com a agravante de que este é um cenário que acontece em todas as fases das suas vidas e não apenas no início da vida profissional. Além disso, o número de contratos não permanentes nas empresas incide com maior percentagem no sexo feminino." A injustiça mostra-se ainda maior se se considerar que "são [as mulheres] quem tem, no percurso escolar, maior taxa de sucesso. A precariedade no feminino é uma realidade". Quem o diz é Bernardo Coelho, sociólogo investigador do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG) pertencente ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e professor-auxiliar convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas daquela Universidade.Saiba tudo na Máxima