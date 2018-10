Cientistas do Instituto de Investigação da Sida em Barcelona, em conjunto com o Hospital Gregorio Marañón de Madrid, conseguiram eliminar sintomas de VIH de seis pacientes infectados. A eliminação do vírus de sangue e tecidos foi conseguida através de um método inovador envolvendo transplantes de células estaminais.

A investigação, publicada esta segunda-feira na revista científica Annals of Internal Medicine, confirmou que, após o transplante de células estaminais recebido pelos seis pacientes, nenhum deles apresentou quaisquer vestígios do vírus no sangue e tecidos – com um deles a nem apresentar anticorpos, o que poderá explicar que o VIH tenha sido eliminado dos seus organismos.

Os pacientes encontravam-se em tratamento anti-retroviral mas os investigadores crêem que tanto a proveniência das células estaminais, existentes em cordões umbilicais e medulas ósseas, como o tempo de substituição das células receptoras pelas células dadoras podem ter contribuído para o desaparecimento do VIH, o que abre portas para novos tratamentos para a cura da Sida.