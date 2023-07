Cientistas descobrem ruído de fundo das ondas gravitacionais

A comunidade científica anunciou, a 28 de junho, que foi observado um "fundo de onda gravitacional" [ondulação no tecido do espaço-tempo que se propaga como onda], que está a inundar o universo em baixas frequências e a criar um ruído cósmico.







De acordo com o jornal de The Guardian, os astrónomos acreditam que estas ondas oscilam durante vários anos e são produzidas por colisões em câmara lenta de buracos negros supermassivos no universo. Albert Einstein foi o primeiro cientista a prever a existência de ondas gravitacionais há mais um século, através da Teoria da Relatividade. Agora, a nova descoberta, além de comprovar a sua teoria, vai permitir um estudo mais profundo acerca dos mistérios do universo e da sua origem."As ondas gravitacionais são criadas por objetos astronomicamente densos no nosso universo, geralmente em órbita um do outro. As ondas gravitacionais realmente esticam e comprimem o próprio espaço-tempo enquanto viajam pelo universo", explica o astrofísico Jeff Hazboun, da Universidade de Oregon, que conduziu a investigação, citado pela Reuters.O sinal da onda gravitacional foi obtido pelo observatório norte-americano de Nanohertz para Ondas Gravitacionais [NANOGrav], através de 15 anos de dados astronómicos reunidos por mais de 190 cientistas"Estivemos numa missão nos últimos 15 anos para encontrar um ruído baixo de ondas gravitacionais que ressoasse por todo o universo (...)", disse o presidente da NANOGrav, Stephen Taylor, da Vanderbilt University, numa conferência de imprensa, a 27 de junho.Em 2015, o Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), com sede nos EUA, provou, pela primeira vez, a existência de ondas gravitacionais geradas por buracos negros que se fundem, mas só as novas observações foram capazes de sintonizar uma faixa de baixa frequência, de acordo com o The Guardian.