Novo laboratório nacional quer alimentar animais com algas

A FeedInov CoLab e a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vão desenvolver em parceria um novo Laboratório Científico que se foca no desenvolvimento alimentação animal sustentável. Esta nova estrutura quer reduzir a dependência externa para alimentar os animais - algo que ficou patente com a seca e a guerra na Ucrânia - e inovar na utilização de elementos como as algas.