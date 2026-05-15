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15 de maio de 2026 às 13:18

Xi Jinping fala de “visita histórica” de Trump e do presente que vai enviar ao presidente dos EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, visitaram esta sexta-feira nos jardins de Zhongnanhai, em Pequim, onde discutiram as relações entre os dois países. No final, Xi Jinping partilhou que vai enviar uma prenda ao presidente americano.

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