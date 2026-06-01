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01 de junho de 2026 às 20:00

Câmaras de automóvel captam carro em contramão na A25 momentos antes de violento acidente

O sinistro provocou duas vítimas que ficaram encarceradas.

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