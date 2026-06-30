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30 de junho de 2026 às 14:30

Adeptos entram em confronto com a polícia após vitória de Marrocos no Mundial2026

Adeptos marroquinos festejaram, esta terça-feira, mais uma vitória da seleção do país no campeonato, em Haia, nos Países Baixos. A polícia fez várias detenções após alguns adeptos "violentos" que atirarem fogo de artifício.

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