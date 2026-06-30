Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de junho de 2026 às 17:45

Vídeo regista tiroteio num bairro social de Lisboa

Imagens a circular nas redes sociais retratam desordem ocorrida a 21 de junho na zona da Ameixoeira, em Lisboa. PSP comunicou caso ao Ministério Público e Polícia Judiciária.

Adicione como fonte preferencial no Google

Um vídeo feito com telemóvel anda a circular nas redes sociais, e retrata uma situação de tiroteio ocorrida a 21 de junho, na zona da Ameixoeira, em Lisboa.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30