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30 de junho de 2026 às 12:49

"Estado de espírito abalado": 17 portugueses repatriados da Venezuela chegaram na madrugada de hoje a Lisboa

O NOW e a CMTV, canais da MediaLivre, acompanharam a chegada dos portugueses repatriados na sequência do duplo sismo no país do Caribe. Ana Roque explicou que a viagem, com cerca de 12 horas, "correu bem", mas que o espírito de regresso foi um misto de felicidade e tristeza.

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