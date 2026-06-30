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30 de junho de 2026 às 15:30

Pelo menos 17 feridos em ataque russo contra Sumy e Zaporizhzhia

Zelensky, presidente da Ucrânia, diz que a Rússia bombardeou infraestruturas nas regiões de Sumy e Zaporizhzhia, provocando pelo menos 17 feridos.

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