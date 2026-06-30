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30 de junho de 2026 às 13:13

'Lua de Morango' ilumina os céus de Viena e não é por ser vermelha

A primeira lua cheia do verão, conhecida como 'Lua de Morango', foi visível esta segunda-feira, em Viena, na Áustria, atraindo várias pessoas ao Kahlenberg, o ponto mais alto da cidade para assistir ao fenómeno.

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