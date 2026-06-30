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30 de junho de 2026 às 14:10

Incêndio de grandes dimensões em fábrica na Índia faz pelo menos 20 feridos

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado crítico, após um incêndio numa fábrica em Haldia, na Índia. As chamas começaram numa conduta.

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