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14 de maio de 2026 às 11:30

Xi Jinping e Trump visitam Templo do Céu após reunião em Pequim

Os presidentes da China e dos Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, visitaram, esta quinta-feira, o Templo do Céu, em Pequim, China, após um encontro em que discutiram as relações entre os dois países.

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