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23 de julho de 2026 às 12:15

Videovigilância mostra veterano do exército a lançar fogo de artifício e atear fogo junto a edifício do FBI e do ICE

Imagens de videovigilância divulgadas esta quarta-feira mostram o momento em que um veterano do exército dos EUA, identificado como Andrew Arrabaca, de 43 anos, dispara fogo de artifício, uma arma de pressão de ar e provoca um incêndio em frente a um edifício federal em Nova Iorque.

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