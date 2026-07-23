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23 de julho de 2026 às 11:54

Ricardo Mangas 'apanhado' no aeroporto de Lisboa rumo a Itália

Ricardo Mangas, lateral-esquerdo que está de saída do Sporting para reforçar a Monza, foi 'apanhado' em exclusivo pelo Now na última noite no aeroporto de Lisboa. O jogador seguiu viagem acompanhado pela namorada Carly Santos.

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