Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2026 às 12:00

Guardia Civil evacua áreas urbanas ameaçadas pelas chamas na região de Madrid

Um incêndio florestal de grandes dimensões que deflagrou, esta quarta-feira, entre Almorox, em Toledo, e Villa del Prado, em Madrid, Espanha, obrigou as autoridades a retirar vários moradores das suas casas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30