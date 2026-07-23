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23 de julho de 2026 às 12:40

EUA atacam o Irão pela 12.ª noite consecutiva

Os Estados Unidos realizaram, esta quarta-feira, uma nova vaga de ataques contra o Irão, naquela que foi a 12.ª noite consecutiva de bombardeamentos. Segundo o Comando Central norte-americano, os ataques tiveram como objetivo atingir alvos que permitam reduzir a capacidade iraniana de ameaçar a navegação no Estreito de Ormuz.

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