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23 de julho de 2026 às 11:40

Guarda Costeira chinesa dispara canhão de água contra navio do governo das Filipinas no Mar do Sul da China

Uma embarcação da Guarda Costeira da China disparou, esta quinta-feira, um canhão de água contra um navio do governo das Filipinas no Mar do Sul da China, dia depois de militares filipinos terem acusado a Guarda Costeira chinesa de ter ferido um dos seus marinheiros no atol Second Thomas, um recife submerso reclamado pela China, Filipinas e outros países da região.

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