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23 de julho de 2026 às 13:00

"Querem deixar os marxistas chegar ao poder": Trump atira-se a senador da Geórgia e aos "comunistas democratas"

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o senador da Geórgia Jon Ossoff e outros democratas de serem comunistas, durante um comício no estado da Geórgia, esta quarta-feira. Durante o encontro, Trump chamou ao palco o candidato republicano a governador, Rick Jackson, que aproveitou o momento para mostrar apoio às "Contas Trump".

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