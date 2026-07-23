Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2026 às 10:59

Vídeo mostra incêndio próximo de habitações na região de Madrid

Um incêndio deflagrou, na tarde desta quarta-feira, numa área de mato que une Almorox, em Toledo, a Villa del Prado, em Madrid, Espanha. O incêndio ameaçou habitações e várias localidades tiveram de ser evacuadas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30