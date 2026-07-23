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23 de julho de 2026 às 11:20

Ataque russo provoca incêndio em posto de combustível na cidade ucraniana de Sumy

Um posto de combustível na cidade ucraniana de Sumy foi consumido pelas chamas, esta quinta-feira, na sequência de um ataque russo. Não há registo de vítimas.

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