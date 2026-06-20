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20 de junho de 2026 às 12:50

Veja aqui o discurso de Luís Montenegro no Congresso do PSD na íntegra

Um dia depois do chumbo do pacote laboral, o primeiro-ministro garantiu que o Governo vai continuar a insistir "no reformismo".

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