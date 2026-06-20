Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de junho de 2026 às 13:14

Imagens de drone mostram rasto de destruição após incêndio em hotel de luxo na República Dominicana

Uma pessoa morreu e milhares tiveram de ser retiradas durante um incêndio num hotel de luxo na República Dominicana, na sexta-feira. Há ainda registo de nove feridos. As autoridades estão a investigar as causas do sucedido.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30