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20 de junho de 2026 às 13:20

Repórter SÁBADO: Há 20 anos que agente da PSP vê parte do seu salário desaparecer todos os meses

Ana Paula está penhorada por uma dívida que já foi paga. Já pagou quase 100 mil euros de uma dívida de 37 mil euros. É uma investigação da jornalista Maria Peleira Gouveia, do Repórter Sábado, para ver esta noite, às 21h40, no NOW.

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