Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de junho de 2026 às 12:20

Adeptos brasileiros fazem a festa após triunfo sobre o Haiti no Mundial

Milhares de adeptos do Brasil celebraram a vitória por 3-0 sobre o Haiti no Mundial de 2026, num ambiente de festa marcado por cânticos, bandeiras e muita confiança na caminhada da seleção brasileira.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30