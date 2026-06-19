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19 de junho de 2026 às 22:46

“Aqueles navios estão a sair do Estreito de Ormuz como nunca se viu antes”: Trump destaca navegação no Estreito

O presidente norte-americano, Donald Trump, apresentou o novo Air Force One e afirmou que embarcações carregadas de petróleo estão a voltar a atravessar o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo.

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