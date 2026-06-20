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20 de junho de 2026 às 13:13

Trump apresenta novo Air Force One e garante retoma da navegação em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos revelou o novo Air Force One e aproveitou a ocasião para assegurar que o tráfego marítimo está a ser retomado no Estreito de Ormuz, uma das rotas energéticas mais importantes do mundo, após o acordo com o Irão.

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