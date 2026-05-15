Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de maio de 2026 às 15:21

Veículo da ONU com ajuda humanitária atingido por dois drones russos na Ucrânia

Uma viatura das Nações Unidas que transportava ajuda humanitária foi atingida por dois drones na região de Kherson, na Ucrânia, esta quinta-feira, durante uma missão de entrega de bens a civis.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30