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01 de julho de 2026 às 17:20

Bombeiros salvam gato bebé em Valadares

Uma equipa dos Bombeiros de Coimbrões e dois agentes da PSP resgataram um gato bebé que estava preso no interior de uma viatura estacionada no posto da BP do Fojo, em Vila Nova de Gaia. O animal não sofreu ferimentos e foi adotado por Joaquim Leite.

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