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01 de julho de 2026 às 17:00

ONU distribui ajuda alimentar às vítimas dos sismos na Venezuela

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas distribuiu, esta quarta-feira, ajuda alimentar nas zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela. Numa primeira fase, foram apoiadas 1.200 pessoas em La Guaira, umas das regiões mais devastadas pelos abalos de há uma semana.

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