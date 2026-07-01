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01 de julho de 2026 às 16:00

Bombeiros "em prontidão" para onda de calor que afetará o país a partir desta semana

Comandante dos Bombeiros de Évora, Rogério Santos, afirmou que todo o dispositivo está pronto para qualquer ocorrência que possa derivar da onda de calor. Incêndios rurais são uma das principais preocupações.

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