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01 de julho de 2026 às 16:57

Emoção no momento em que menino de três anos é resgatado com vida após seis dias sob os escombros na Venezuela

Um menino de três anos foi resgatado com vida, esta terça-feira, depois de passar seis dias preso sob os escombros de um edifício que ruiu após os sismos que abalaram a Venezuela

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