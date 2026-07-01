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01 de julho de 2026 às 17:50

Imagens mostram tromba de água sobre lago na Alemanha

Uma tromba de água formou-se sobre o Lago de Constança, no sul da Alemanha, surpreendendo residentes e turistas que assistiram ao raro fenómeno meteorológico.

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