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01 de julho de 2026 às 17:06

Miguel Albuquerque diz que continua disponível para enviar operacionais para ajudar Venezuela

As declarações do chefe do Governo Regional da Madeira foram proferidas à CMTV, à margem das comemorações do arquipélago. O governante adiantou que foi efetuado um reforço de verbas, num total de 150 mil euros, para apoio a associações.

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