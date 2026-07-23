Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2026 às 18:00

União Europeia multa Google em 890 milhões de euros por violar regras da concorrência digital

A Comissão Europeia aplicou, esta quinta-feira, uma multa de 890 milhões de euros à Google por violar a Lei dos Mercados Digitais. Bruxelas acusa a Google de favorecer os próprios serviços nos resultados de pesquisa e de impedir que os programadores direcionem utilizadores para alternativas mais baratas fora da Google Play. A empresa tem agora 60 dias para cumprir as decisões.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30