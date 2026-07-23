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23 de julho de 2026 às 18:30

Escultura gigante de cachorro-quente regressa à Times Square para celebrar os 250 anos dos EUA

Uma escultura gigante de um cachorro-quente voltou a ocupar a Times Square, em Nova Iorque, esta quarta-feira, no âmbito das celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Com cerca de 20 metros de comprimento, foi construída ao longo de três meses por uma equipa de 40 pessoas e pretende ser uma sátira à identidade norte-americana.

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