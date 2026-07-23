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23 de julho de 2026 às 20:00

Ciclista japonês bate dois recordes do Guinness ao descer rampa de esqui de costas e equilibrado apenas numa roda

Tomomi Nishikubo estabeleceu dois novos recordes do Guinness ao descer uma rampa olímpica de esqui de costas e equilibrado apenas com a roda da frente da bicicleta. A proeza foi realizada em Nagano, no Japão, e Nishikubo percorreu 136,6 metros a mais de 60 km/h.

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