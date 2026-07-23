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23 de julho de 2026 às 19:00

Incêndio florestal obriga à retirada de 20 mil pessoas na costa atlântica de França

Cerca de 20 mil pessoas foram retiradas de localidades e parques de campismo na costa atlântica francesa, na quinta-feira, devido a um incêndio florestal que continua a lavrar perto de Lège-Cap-Ferret, a sudoeste de Bordéus. As chamas já consumiram mais de 2.400 hectares e mobilizaram cerca de 700 bombeiros, apoiados por meios aéreos.

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