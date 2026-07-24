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24 de julho de 2026 às 10:06

Um mês após os sismos: estes são os números da tragédia na Venezuela

Separados por apenas 39 segundos, dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5 abalaram a Venezuela, a 24 de junho, matando mais de 5 mil pessoas e deixando um rasto de destruição. Um mês depois, estes são os números da tragédia que mudou a vida de milhares de venezuelanos.

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