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24 de julho de 2026 às 08:11

Marco Silva: "Quando não se joga ao nível que tem de se jogar a contestação é normal"

Em conferência de imprensa, Marco Silva assumiu que a contestação dos adeptos é "normal" porque o Benfica não fez um bom jogo frente ao St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. A equipa encarnada perdeu por 2-1.

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