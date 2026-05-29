Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de maio de 2026 às 22:03

Turista entra na Fontana di Trevi para se refrescar em Roma

Uma turista foi apanhada a entrar na Fontana di Trevi, em Roma, para se refrescar durante uma vaga de calor em Itália, um comportamento que pode resultar em multa até 500 euros.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30