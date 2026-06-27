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27 de junho de 2026 às 13:30

Imagens impressionantes mostram caos e destruição após sismos na Venezuela

Imagens captadas por um drone mostram a destruição provocada pelos dois fortes sismos que atingiram a Venezuela, na quarta-feira. As buscas por sobreviventes entre os escombros de edifícios na cidade costeira de La Guaira continuam.

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