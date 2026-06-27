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27 de junho de 2026 às 15:00

Pequeno avião colide contra arranha-céus de 518 metros em Pequim

Um pequeno avião embateu, esta sexta-feira, no edifício mais alto de Pequim, na China, fazendo cair grandes destroços e peças da aeronave para a rua e levando várias pessoas a fugir do local em pânico.

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