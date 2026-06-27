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27 de junho de 2026 às 13:00

Adeptos de Cabo Verde festejam histórica qualificação para os 16 avos do Mundial

Centenas de adeptos celebraram, esta sexta-feira, junto ao estádio de Houston, nos Estados Unidos, após Cabo Verde garantir, pela primeira vez, a qualificação para os 16 avos de final do Mundial, depois do empate frente à Arábia Saudita.

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