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27 de junho de 2026 às 12:28

Equipas de resgate do México chegam à Venezuela para ajudar nas buscas após os sismos

Equipas de resgate do México e de outros países chegaram, esta sexta-feira, à Venezuela para reforçar as operações de busca por sobreviventes, dois dias após os fortes sismos que provocaram centenas de mortos e milhares de feridos e desaparecidos.

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